Лукашенко: у Минска и Джакарты есть потенциал в сфере продовольственной безопасности

Белорусский лидер поздравил президента Индонезии Джоко Видодо с национальным праздником - Днем независимости

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил президента Индонезии Джоко Видодо с национальным праздником - Днем независимости, выразив уверенность, что обе страны в полной мере способны реализовать имеющийся потенциал взаимодействия по линии продовольственной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"В год празднования тридцатилетия установления дипломатических отношений между нашими странами особенно приятно отметить укрепление двусторонних связей, рост торговли и расширение договорно-правовой базы", - подчеркнул Лукашенко. Он выразил уверенность, что Минску и Джакарте "удастся в полной мере реализовать имеющийся потенциал взаимодействия по линии продовольственной безопасности, образования, туризма".

"За годы суверенитета Индонезия достигла значительного прогресса в развитии промышленного сектора, информационно-коммуникационных и цифровых технологий, сумела стать одним из крупнейших региональных центров и занять ведущее место в АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - прим. ТАСС)", - говорится в поздравлении.