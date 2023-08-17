США одобрили поставку в Германию из Израиля системы ПРО Arrow 3

В Минобороны еврейского государства отметили, что "после подписания письма-обязательства министерства обороны Израиля и Германии завершат работу над деталями соглашения"

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 августа. /ТАСС/. Вашингтон одобрил поставку из Израиля германским военным израильской системы ПРО Arrow 3. Об этом сообщила в четверг пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства.

"Министр обороны [Израиля] Йоав Галант был уведомлен сегодня (в четверг) Госдепартаментом США о том, что правительство США одобрило запрос Израиля на закупку Германией у Израиля системы ПРО Arrow 3", - говорится в заявлении. Система Arrow 3 разработана и производится совместно с США, поэтому ее экспорт зависит от одобрения правительства США, отметили в Минобороны.

"После получения одобрения правительства США высокопоставленные чиновники министерств обороны Израиля и Германии примут участие в церемонии подписания письма-обязательства, которое знаменует собой начало действия соглашения. Выделенные обязательства в размере $600 млн будут способствовать немедленному началу работы над проектом", - указали в пресс-службе.

В Минобороны отметили, что "после подписания письма-обязательства министерства обороны Израиля и Германии завершат работу над деталями соглашения". "После получения одобрения обоих парламентов полный контракт будет готов к подписанию к концу 2023 года", - добавили в пресс-службе.

Министр обороны Израиля отметил, что "одобрение правительством США поставки системы противоракетной обороны Arrow 3 [в Германию] является выражением уверенности в превосходных возможностях израильской оборонной промышленности". "Это - важное решение, которое будет способствовать наращиванию мощи и экономики Израиля", - продолжил Галант, чьи высказывания распространила пресс-служба Минобороны еврейского государства.

В марте 2022 года газета Bild am Sonntag сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный инспектор ВС ФРГ Эберхард Дорн обсудили возможность покупки у Израиля системы Arrow 3. В сентябре того же года Шольц заявил, что власти Германии намерены работать с Израилем для укрепления противоракетной обороны ФРГ и соседей.

В апреле 2023 года стало известно, что военные ведомства Израиля и Германии совместно с концерном Israel Aerospace Industries начали переговоры о подготовке соглашения по поставке германским военным израильской системы ПРО Arrow 3.