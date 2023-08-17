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Военная операция на Украине

В ВСУ заявили, что Украина не получит F-16 ни осенью, ни зимой

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинская сторона возлагала большие надежды, что поставки истребителей смогут усилить противовоздушную оборону

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Украина до весны следующего года не сможет получить американские истребители F-16. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

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"Безусловно, уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 на протяжении этих осени и зимы", - признал он в эфире информационного марафона, который транслируют несколько украинских телеканалов.

Игнат добавил, что украинская сторона возлагала большие надежды, что поставки F-16 смогут усилить противовоздушную оборону. Одновременно он выразил надежду, что украинские летчики начнут обучение на самолетах этого типа уже в скором времени.

4 августа газета Politico сообщала, что группа в составе восьми украинских летчиков отобрана для участия в западной программе подготовки для пилотирования F-16. При этом сроки начала обучения не раскрывались. Телекомпания CNN со ссылкой на должностных лиц в вашингтонской администрации сообщала, что США не получили от европейских стран плана подготовки летчиков. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США намерены передать Украине истребители F-16 до конца текущего года. 

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