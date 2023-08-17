Эксперт: США не поставляют Украине новую технику из-за опасений ее захвата Россией и КНР

Старший научный сотрудник Центра международной политики и бывший директор исследовательской группы по Афганистану Мэттью Хо сообщил, что Соединенные Штаты долго отказывались поставлять танки Abrams

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. США не поставляют Украине новое вооружение, поскольку опасаются, что Россия и Китай завладеют им и раскроют секретные американские технологии. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра международной политики (Center for International Policy) и бывший директор исследовательской группы по Афганистану Мэттью Хо на YouTube-канале Judging Freedom.

"Мы отправили [на Украину] самое старое наше вооружение. <...> Ведь мы не хотим, чтобы это оружие было захвачено", - заявил Хо, указав, что Соединенные Штаты, в частности, долго отказывались поставлять Киеву танки Abrams. "Технология изготовления брони Abrams - тщательно охраняемый секрет, и мы не хотим, чтобы русские поняли, как эта броня устроена", - сказал он, подчеркнув, что в итоге США приняли решение об отправке на Украину "старой модели [танков Abrams] M1A1, появившейся еще до войны в Персидском заливе".

Эксперт подчеркнул, что "Россия уже научилась заглушать систему GPS", с помощью которой управляются снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS. По той же причине "США не хотят отправлять [на Украину оперативно-тактический ракетный комплекс] ATACMS", - сообщил он.

По словам эксперта, Соединенные Штаты также боятся, что Россия передаст Китаю информацию об американском вооружении. "Мы не хотим, чтобы Китай узнал что-то о нашем оружии в результате потери его украинцами и захвата россиянами", - сказал Хо.