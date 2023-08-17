Лидер Республики Сербской раскритиковал задержание Хорватией работавшего в ДНР военкора

По словам Милорада Додика, такие действия являются примером открытого давления на СМИ и нарушением прав человека

БЕЛГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Задержание хорватскими пограничниками военного корреспондента Даниэля Симича и последующий отказ пустить его в страну из-за работы в Донбассе являются примером открытого давления на СМИ и нарушением прав человека, о приверженности которым заявляют в ЕС. Об этом сообщил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

"Недавно Республика Сербская столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны Евросоюза из-за стремления ввести ответственность за публично сказанные слова. Всего через месяц в Хорватии, которая является членом ЕС, журналиста задержали и подвергли преследованиям только потому, что он думал, что имеет право на свободу мнения и [его] выражения", - подчеркнул лидер Республики Сербской, слова которого передает телеканал РТРС.

Журналист из Республики Сербской был задержан в среду на пограничном переходе "Батровци" при въезде из Сербии в Хорватию. По словам Симича, его допрашивали представители хорватских спецслужб, которых интересовали его контакты в Донбассе. После допроса военкору отказали во въезде в страну, не пояснив, носит ли запрет постоянный характер. Симич считает причиной задержания свою работу на территории Донбасса, он намерен получить официальные разъяснения в хорватском консульстве в Баня-Луке.

Симич занимает пост председателя Союза журналистов Республики Сербской, он неоднократно посещал Донбасс и освещал ход специальной военной операции по освобождению территории Донецкой и Луганской народных республик. В 2022 году военкор взял интервью у хорватского наемника Векослава Пребега, взятого в плен в Мариуполе. Хорвата обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество) в составе украинского националистического формирования "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России).