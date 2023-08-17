Индия закупила 50 леворульных автомобилей для саммита G20

В стране левостороннее движение и управление леворульным транспортным средством запрещено в целях безопасности

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Индии закупило в Германии 50 леворульных бронированных автомобилей для участников саммита "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в сентябре в Нью-Дели. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

В Индии левостороннее движение и управление леворульным транспортным средством запрещено в целях безопасности. При этом в подавляющем большинстве стран "двадцатки" принято правостороннее движение. По меньшей мере три страны - Россия, США и Китай - сообщили, что отправят в Нью-Дели леворульные автомобили.

"Их [России, США и Китая] автомобили вскоре прибудут в Индию. Кроме того, министерство иностранных дел приобрело около 50 леворульных бронированных Audi в Германии, эти машины доставят в страну через одну-две недели", - цитирует газета представителя полиции Дели.

Другой представитель полиции Сурендер Сингх Ядав сообщил, что для перевозки гостей саммита на этих автомобилях подготовили 50 полицейских водителей. В то же время в столичной полиции по-прежнему окончательно не определились, будут ли они полностью перекрывать дороги в городе на время проведения саммита или делать это на короткие промежутки времени для проезда делегаций. Также остается нерешенным вопрос, как обеспечить одновременное нахождение на дороге право- и леворульных автомобилей. "Мы пытаемся решить этот вопрос", - заявил Ядав.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На саммит приглашены все лидеры "двадцатки", а также главы еще девяти стран - Бангладеш, Египта, Маврикия, Нидерландов, Нигерии, Омана, Сингапура, Испании и ОАЭ. Ранее официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что Нью-Дели рассчитывает на участие лидеров всех стран объединения.