В Марсель перебрасывают элитное подразделение полиции для операции против наркоторговцев

Как отметила газета Le Monde, в городе усилилась борьба между преступными кланами, занимающимися сбытом наркотиков

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Восьмая рота республиканской безопасности (CRS 8) направляется в Марсель для проведения операции против торговцев наркотиками. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на своей странице в социальной сети X (прежнее название Twitter).

"В соответствии с моим указанием CRS 8 будет направлена в Марсель, где в ближайшее дни пройдет операция по пресечению наркотрафика", - написал Дармен.

По данным газеты Le Monde, в Марселе усилилась борьба между преступными кланами, занимающимися сбытом наркотиков. С начала года в городе и его предместьях произошло 68 перестрелок между участниками преступных группировок. В ходе стычек были убиты более 30 человек, при этом семеро погибли с начала августа. По числу конфликтов и жертв в Марселе уже превышены показатели прошлого года, отмечает издание.

CRS 8 была создана по приказу нынешнего главы МВД в 2021 году. Это элитное подразделение специализируется на пресечении уличного насилия и борьбе с организованной преступностью.