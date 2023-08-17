В Пакистане арестовали не менее 100 человек за нападения на христианские церкви

Как отметила газета The Express Tribune, обстановка в Файсалабаде, где ранее произошли нападения, в настоящее время нормализована и находится под контролем властей

ИСЛАМАБАД, 17 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 100 человек арестованы в провинции Пенджаб за нападения на христианские церкви на фоне слухов о якобы совершенных их прихожанами оскорблениях Корана и богохульстве. Об этом сообщила газета The Express Tribune со ссылкой на полицию.

Обстановка в городе Файсалабад, где в среду произошли нападения мусульман на христианские церкви, сейчас нормализована и находится под контролем властей. В город введены 6 тыс. сотрудников полицейского спецназа, район проживания христиан взят под усиленную охрану. В Файсалабаде запрещены скопления людей и приняты другие необходимые меры для предотвращения беспорядков.

Нападения на пять христианских церквей произошли после того, как в соцсетях стали распространяться фото и видео сожженных страниц Корана с указанием на то, что это якобы сделали два члена местной христианской общины. После этого начались нападения на церкви.

Как отмечают местные СМИ, радикализация настроений мусульман в Файсалабаде, приведшая к погромам, произошла под влиянием инцидентов с надругательством над Кораном в Швеции и Нидерландах.

По пакистанским законам, богохульство карается смертной казнью. Несмотря на то, что ни один человек в стране не был казнен по этой статье, с 1947 года, когда была провозглашена независимость Пакистана, по обвинениям в богохульстве и осквернениях Корана в стране произошли расправы над 89 гражданами. Последнее убийство на почве религиозной нетерпимости произошло в Пакистане на прошлой неделе.