Times: BAE Systems ведет переговоры о приобретении подразделения конкурента из США

По данным газеты, сделка предварительно оценивается почти в $4 млрд

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Крупнейшая британская корпорация оборонного сектора BAE Systems проводит переговоры с американской компанией Ball с целью возможного приобретения ее аэрокосмического подразделения Ball Aerospace & Technologies. Об этом сообщает газета The Times.

По ее данным, сделка предварительно оценивается почти в $4 млрд. Ball Aerospace & Technologies производит датчики, другие компоненты и инструменты для национальной обороны и коммерческой космонавтики.

Представители BAE Systems, ведущего поставщика вооружений по заказам оборонных ведомств Соединенного Королевства и США, в котором работают 93 тыс. человек из 40 стран, отказались комментировать эту информацию.

Как отмечает издание, стоимость сделок с участием аэрокосмических и оборонных компаний за последние 12 месяцев выросла на 4%, до $35 млрд. Они среди прочего включают приобретение американской военно-промышленной компанией L3Harris Technologies, работающей в области электроники и информационных технологий, производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne Holdings за $4,7 млрд.

Как сообщалось ранее, BAE Systems получила заказы на поставки оружия на рекордные $84 млрд. В 2023 году корпорация уже заключила контракты, в частности, на производство боевых машин для Чехии в размере $2,3 млрд и на поставки вооружений и оборудования в соответствии с британской программой модернизации атомного подводного флота на $3 млрд. Сумма сделки с Саудовской Аравией по обслуживанию истребителей Typhoon составила $4,7 млрд. От британского правительства получен заказ на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм и других боеприпасов, сумма которого составляет $360 млн.

Согласно оценке руководителя BAE Systems Чарльза Вудберна, резкое изменение в расходах на оборону в мире требует значительного расширения промышленного потенциала, в том числе в Великобритании.