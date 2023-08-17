FT: Украина срочно передислоцирует парк и персонал ВВС после ударов РФ

По данным газеты, удары Москвы якобы преследуют цель "лишить Киев возможности запускать ракеты большой дальности, которые он получает от западных союзников"

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Киев в срочном порядке перевозит военную технику и личный состав Воздушных сил Украины на фоне ударов Москвы по украинским военным объектам. Об этом сообщила газета Financial Times.

Она указывает со ссылкой на источники, что удары Москвы якобы преследуют цель "лишить Киев возможности запускать ракеты большой дальности, которые он получает от западных союзников". К подобным средствам поражения относятся, в частности, британские ракеты Storm Shadow и французские Scalp. В связи с этим теперь украинские бомбардировщики "постоянно курсируют между десятками военных аэродромов и коммерческих аэропортов", а сами ракеты "перевозятся в другие места", утверждает издание.

Вооруженные силы России со второй половины июля наносили удары возмездия в ответ на атаку Киева по Крымскому мосту. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил 19 июля о нанесении группового удара высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово Воздушных сил Украины, а 20 июля - по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска (украинское название - Черноморск). Кроме того, 21 июля ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по украинским объектам, где готовились теракты против России.