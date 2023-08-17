На Южно-Украинской АЭС начались учения по гражданской обороне

В нескольких районах Николаевской области объявлялось о радиационной опасности

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Учения по гражданской обороне начались на Южно-Украинской АЭС, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. В связи с этим в нескольких районах Николаевской области объявлялось о радиационной опасности.

"В течение 17 и 18 августа на территории Южноукраинска и Вознесенского района будут проводиться многоступенчатые командно-штабные учения по гражданской обороне, - написал он в Telegram-канале. - Во время учений планируется отработка практических мероприятий по эвакуации населения из зон условного радиационного заражения, ликвидации последствий пожаров и ракетных ударов". Мэр отметил, что в связи с этим в зоне учений могут ограничивать движение транспортных средств.

На официальном ресурсе по оповещению граждан предупреждение о радиационной опасности в трех районах области появилось без пояснения о том, что тревога учебная. Затем на нем объявили об учениях, а спустя 10 минут и вовсе отменили тревогу.

Южно-Украинская АЭС расположена в городе Южноукраинске Николаевской области, входит в структуру госкорпорации "Энергоатом".