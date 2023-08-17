Пашинян: обсуждения в Совбезе ООН подтвердили наличие гуманитарного кризиса в Карабахе

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, жизни и безопасность 120 тыс. жителей региона поставлены под сомнение

ЕРЕВАН, 17 августа. /ТАСС/. Обсуждения в Совбезе ООН подтвердили наличие гуманитарного кризиса в Карабахе и то, что жизни и безопасность 120 тыс. армян региона поставлены под сомнение. Об этом заявил сегодня во время заседания правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян.

"Подведя итоги заседания Совбеза ООН, можем зафиксировать, что высшим международным органом было подтверждено, что Лачинский коридор заблокирован. Обсуждения в Совбезе ООН подтвердили наличие гуманитарного кризиса в Карабахе и то, что жизни и безопасность 120 тыс. жителей региона поставлены под сомнение. Было подчеркнуто также, что решение международного суда о беспрепятственном передвижении по Лачинскому коридору не было выполнено Азербайджаном", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что "Азербайджан продолжает попытку геноцида армян Карабаха путем голода, и открытие Лачинского коридора - шаг к его предотвращению".

16 августа прошло внеочередное заседание Совбеза ООН, которое было собрано по просьбе Армении для обсуждения гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, возникшего вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.