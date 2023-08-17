Военные учения Белоруссии и Китая запланированы на 2024 год

Telegram-канал "Пул первого" отметил, что в военных учебных заведениях обеих стран проводится обучение представителей ВС Беларуси и НОАК

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Очередные китайско-белорусские совместные военные маневры запланированы на 2024 год. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

"Первый (президент Белоруссии Александр Лукашенко - прим. ТАСС) проводит [в Минске] встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу. Кратко о нынешнем взаимодействии [Белоруссии и Китая в военной сфере]: происходит регулярный обмен делегациями; проводится обучение представителей ВС Беларуси и НОАК в военных учебных заведениях обеих стран; проходят совместные военные учения и тренировки на территориях Беларуси и Китая. Очередные маневры запланированы на 2024 год", - говорится в сообщении.

Военное сотрудничество Белоруссии и Китая осуществляется на основании соглашения между министерствами обороны двух стран, заключенного в мае 2010 года. До начала пандемии коронавируса ведомства организовывали обмены визитами высокого и экспертного уровней, обучение представителей Вооруженных сил Белоруссии и Народно-освободительной армии Китая в военных учебных заведениях двух стран и совместные тренировки. Также белорусские и китайские военнослужащие участвовали в конкурсах в рамках Армейских международных игр. С началом эпидемии COVID-19 мероприятия двустороннего военного сотрудничества приостановили. В середине апреля этого года на встрече в Минске представителей Минобороны Белоруссии с атташе по вопросам обороны при посольстве КНР старшим полковником Лю Чжэ стороны обсудили активизацию двустороннего военного сотрудничества после окончания пандемии.