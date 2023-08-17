Африканский союз призвал конфликтующие стороны в Эфиопии к диалогу

В АС отметили, что поддерживают межэфиопскую инициативу в стремлении к миру и стабильности

ПРЕТОРИЯ, 17 августа. /ТАСС/. Председатель Комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат призвал конфликтующие стороны в Эфиопии к диалогу для достижения мирного решения.

"Председатель настоятельно призывает стороны немедленно прекратить боевые действия и обеспечить защиту гражданских лиц. Он призывает стороны начать диалог для достижения мирного решения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте АС. В нем также отмечается, что Африканский союз поддерживает межэфиопскую инициативу в стремлении к миру и стабильности.

Комиссия по правам человека Эфиопии 14 августа выразила обеспокоенность продолжающимся конфликтом между федеральными силами и местными ополченцами в регионе Амхара. По ее данным, обстрелы тяжелой артиллерией в Бахр-Даре, Гондэре и других городах штата привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и повреждению жилых районов. В ходе беспорядков нападениям подвергались полицейские участки и тюрьмы, была нарушена работа региональной администрации, а некоторые чиновники погибли.

4 августа федеральное правительство Эфиопии объявило чрезвычайное положение в регионе Амхара после стычек между регулярными войсками и местными ополченцами. Решение было принято по просьбе властей штата. Посольство России в Эфиопии 9 августа предупредило граждан РФ о необходимости временно воздержаться от поездок в Амхару по причине небезопасной обстановки.

Вооруженные столкновения начались в Амхаре после того, как федеральные власти потребовали разоружить ополченцев. Отряды ополченцев Амхары сражались вместе с правительственными войсками против повстанцев Тыграя, которые подняли в ноябре 2020 года мятеж против федерального правительства, но спустя два года подписали мирное соглашение и сложили оружие.