Минюст Украины подал иски о взыскании активов МО Белоруссии и компании РФ

Глава департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых напомнила, что аналогичная процедура начата в Канаде в отношении самолета "Руслан", который принадлежит этой же российской компании

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иски о национализации имущества Минобороны Белоруссии и российской логистической компании "Волга-Днепр". Об этом сообщила глава департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.

"Сегодня Министерство юстиции Украины подало два новых иска в Высший антикоррупционный суд о применении санкции в виде взыскания активов к группе компаний "Волга-Днепр" - шесть авиационных двигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов АН-124-100 "Руслан" и Министерству обороны Республики Беларусь - один авиационный двигатель и воздушный стартер", - написала она в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Богатых также напомнила, что аналогичная процедура начата в Канаде в отношении самолета "Руслан", который принадлежит этой же российской компании. По ее словам, самолет "должен быть конфискован в пользу Украины". "Еще несколько самолетов этой компании "заморожены" Германией. Это сотни миллионов долларов", - добавила она.