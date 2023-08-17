Лукашенко заявил, что военное сотрудничество с Китаем не направлено против третьих стран

Президент Белоруссии назвал такое сотрудничество очень значимым

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудничество Белоруссии с Китаем в военной сфере не направлено против третьих стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу.

"Все наше сотрудничество, а оно очень значимое, ни в коем случае не будет направлено против третьих стран. Нам это не нужно. Нам нужно обезопасить свои государства и свои народы", - подчеркнул белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что мир абсолютно нестабилен. "Проходят очень мощные турбулентные события в мире. И нам приходится быть сильными. Потому что так сложилось, что силу всегда уважают. В нашей политике мы основываемся на сильной экономике, мощной дипломатии, - сказал президент. - И я очень вам благодарен за вашу поддержку в сфере военно-технического и военного сотрудничества. Мы в этом плане прежде всего опираемся на наших друзей, прежде всего Российскую Федерацию и Китай".

Лукашенко отметил, что нынешний визит - первый для Ли Шанфу в Белоруссию. "Надеюсь, не последний. Очень важен для нашей Беларуси", - сказал он.

Член Госсовета КНР, министр обороны Ли Шанфу прибыл с трехдневным визитом в Белоруссию с целью обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. Военное сотрудничество Белоруссии и Китая осуществляется на основании соглашения между министерствами обороны двух стран, заключенного в мае 2010 года.