Эксперт считает, что страны Африки в своем развитии возлагают надежды на БРИКС

Государства континента все больше привлекают внимание международного сообщества с точки зрения их экономической и политической жизни, отметил глава Исследовательского института внешней политики при Шанхайской академии международных исследований Ню Хайбинь

ШАНХАЙ, 17 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Будущее развитие Африки во многом связано именно с механизмом БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и африканские страны возлагают надежду на взаимодействие с объединением, в том числе и по долговой проблеме. Такое мнение высказал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС глава Исследовательского института внешней политики при Шанхайской академии международных исследований Ню Хайбинь.

"Полагаю, что основные ожидания от этого саммита связаны с тем, что он вновь пройдет на Африканском континенте. Страны БРИКС в рамках механизма сотрудничества всегда придавали важное и приоритетное значение Африке в своей работе", - сказал эксперт, напомнив, что именно ЮАР стала первой страной, с которой началось расширение объединения, что позволило ему стать более представительным в глобальном плане.

По его мнению, Африка все больше привлекает внимание международного сообщества с точки зрения ее экономической и политической жизни. Особенно это касается долговой проблемы африканских стран, которая вызывает обеспокоенность, указал Ню Хайбинь.

"На самом деле, все, включая африканские страны, возлагают надежды на страны БРИКС в плане их позиции по долговой проблеме и на то, какой вклад они могут внести в облегчение долгового бремени Африки. Поскольку страны БРИКС сейчас являются основными торговыми партнерами африканских стран, а также источником инвестиций, они более актуальны для развития Африки. То есть будущее за ними. В устойчивом развитии Африка больше, чем раньше, теперь полагается на взаимодействие со странами БРИКС", - полагает Ню Хайбинь.

По мнению эксперта, у стран БРИКС отличный от США и Европы взгляд на долговую проблему Африки. "Они (страны БРИКС - прим. ТАСС) могут предложить другие и лучшие варианты решения долговой проблемы", - считает он. В качестве важного инструмента, который может поспособствовать развитию Африки, эксперт также назвал созданный странами БРИКС Новый банк развития, финансирование проектов которым фактически уже выходит за пределы государств-членов объединения.

"Поэтому, думаю, что Африка станет очень важным направлением для сотрудничества в рамках механизма БРИКС", - сказал он.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества республики Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС обсудят на саммите вопрос расширения организации. По ее словам, формальные заявки на вступление в объединение подали 23 страны.