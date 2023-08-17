Большинство в парламенте Швеции не хочет менять разрешающий акции с сожжением Корана закон

В правительстве работают над законопроектом, который дает полиции право отказать в разрешении на проведение демонстраций, если те ставят под удар безопасность страны

СТОКГОЛЬМ, 17 августа. /ТАСС/. Большинство депутатов парламента Швеции не готовы одобрить предложение кабинета министров о внесении изменений в Закон об общественном порядке с целью предотвращения акций с сожжением Корана. Об этом сообщает радиостанция Sveriges Radio.

В правительстве работают над законопроектом, который дает полиции право отказать в разрешении на проведение демонстраций, если те ставят под удар безопасность страны. Сегодня силовики не имеют такого права.

Однако если подобный законопроект будет внесен на рассмотрение парламента, то необходимую поддержку он вряд ли получит. Против изменения уже существующего закона выступает оппозиция в лице социал-демократов, "зеленых" и Партии центра.

"Свободу слова и демонстраций в Швеции нужно защищать. Мы не видим необходимости в изменении закона", - приводит радиостанция слова представителя социал-демократов по правовой политике Ардалана Шекараби.

Не согласна с намерениями правительства и партия "Шведские демократы", поддерживающая правящую коалицию. Официального заявления по этому вопросу ее руководство пока не делало, но, как сообщает Sveriges Radio, в партийных кругах отмечают, что не намерены участвовать в чем-то, что может быть воспринято как "изменение Швецией своих законов под нажимом мусульман".

Летом в Швеции прошли демонстрации с сожжением Корана. Эти акции вызвали резко негативную реакцию населения и властей мусульманских стран. После проведения манифестаций против организаторов возбуждены дела о разжигании вражды.