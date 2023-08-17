Лукашенко заявил о полном совпадении видения мироустройства у Белоруссии и Китая

Белорусский президент отметил, что Минск и Пекин являются сторонниками многополярного мира, территориальной целостности и единства, сложившихся после Второй мировой войны границ и территорий

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Видение мироустройства КНР и Белоруссии полностью совпадает. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу.

"Основные идеи нынешнего и грядущего перспективного мироустройства КНР и Беларуси совпадают абсолютно. Мы это с вами демонстрируем на протяжении последних трех десятков лет, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Мы абсолютные сторонники многополярного мира, мы абсолютные сторонники территориальной целостности и единства, сложившихся после Второй мировой войны границ и территорий".

По его словам, Белоруссия также выступает за невмешательство во внутренние дела государств. "Словом, вся та палитра, на которой основана внешнеполитическая деятельность Китая, присуща и нашему руководству", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что Минск всегда поддерживал Пекин во всех его устремлениях. "Вы должны знать, что мы всегда на протяжении более чем 30 лет поддерживали Китай во всех его устремлениях, потому что считаем внутреннюю и внешнюю политику КНР абсолютно справедливой, нацеленной на мирное разрешение всяких споров и конфликтов", - подчеркнул Лукашенко.

По словам президента, у него сложились добрые и дружеские отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. "Я безмерно уважаю своего друга. Мы давно знакомы с ним. Я очень прошу вас передать от имени белорусского народа самые теплые и добрые пожелания ему, его семье за все то, что Китай в последнее время сделал для Беларуси", - сказал он. Лукашенко также попросил передать добрые пожелания супруге лидера КНР Пэн Лиюань.

В свою очередь Ли Шанфу передал Лукашенко наилучшие пожелания и приветствие от имени председателя КНР. "Позвольте выразить искреннее и глубокое уважение за ваш высокий вклад в обеспечение мира и развитие во всем мире", - сказал министр обороны Китая. Он напомнил, что в начале года состоялся государственный визит Лукашенко в Китай, в ходе которого главы государств достигли важных договоренностей по укреплению двустороннего сотрудничества, включая военную сферу. "Целью моего визита в Беларусь является именно реализация важных договоренностей на уровне глав государств и дальнейшее укрепление двустороннего военного сотрудничества", - сказал Ли Шанфу.

Член Госсовета КНР, министр обороны Ли Шанфу находится с трехдневным визитом в Белоруссии с целью обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества.