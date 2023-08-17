Республика Корея приветствовала расширение черного списка США по КНДР

Как отметил представитель южнокорейского МИД Лим Су Сук, Сеул продолжит "укреплять координацию с международным сообществом по КНДР"

СЕУЛ, 17 августа. /ТАСС/. Республика Корея приветствует расширение санкционного списка Минфина США по КНДР, в который включили три организации из России, Казахстана и Словакии. Об этом заявил на брифинге для журналистов представитель южнокорейского МИД Лим Су Сук.

"Наше правительство приветствует недавние шаги, предпринятые США", - подчеркнул он. Чиновник добавил, что Сеул продолжит "укреплять координацию с международным сообществом по КНДР, включая выполнение существующих санкций Совета Безопасности ООН в сотрудничестве с дружественными странами, такими как США".

Отвечая на вопрос о планах Южной Кореи ввести собственные односторонние рестрикции в отношении Пхеньяна, Лим Су Сук указал, что "правительство планирует последовательно пересмотреть односторонние санкции против Северной Кореи в качестве ответного шага на продолжающуюся разработку ей ракетных и ядерных вооружений, а также торговлю оружием".

С момента прихода к власти в мае прошлого года в Южной Корее президента Юн Сок Ёля, Сеул ввел в отношении Пхеньяна 10 видов односторонних санкций.

Министерство финансов США 16 августа расширило санкционный список по КНДР, добавив в него три организации из России, Казахстана и Словакии. Их обвинили в попытках "уклонения от санкций" и "поддержке сделок по торговле оружием между Россией и КНДР". В список попали организация Verus, базирующаяся в России, Defense Engineering из Казахстана и Versor в Словакии.