Пленный украинский десантник признал превосходство подготовки российских военнослужащих

В группе военно-гражданского взаимодействия второго корпуса ранее рассказали, что военные взяли в плен шестерых украинских десантников под Белогоровкой

ЛУГАНСК, 17 августа. /ТАСС/. Военнослужащий 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины Роман Левко, попавший в плен в районе Белогоровки в ЛНР, в ходе допроса признал, что российские подразделения имеют более высокий уровень подготовки, а их командиры берегут личный состав.

"У вас (ВС России - прим. ТАСС) подготовка лучше, ваши командиры сами подготавливают своих солдат, потому что за них переживают, чтобы они были готовы. Плюс у вас разведка лучше работает, оборона грамотней поставлена, плюс стрельба ваша, ваших войск лучше - залетало к нам не раз в блиндажи, в окопы. Плюс квадрики (квадрокоптеры - прим. ТАСС) - разведка, постоянно над нами, следят, негде даже спрятаться", - сказал он на видеозаписи, предоставленной ТАСС группой военно-гражданского взаимодействия второго армейского корпуса ВС РФ.

В понедельник в группе военно-гражданского взаимодействия второго корпуса сообщили ТАСС, что военные корпуса взяли в плен шестерых украинских десантников под Белогоровкой.