МИД КНР: утечка на "Фукусиме" ставит под сомнение способность Токио управлять ситуацией

Как подчеркнул официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь, "китайская сторона вновь призывает Японию признать законные опасения международного сообщества и японского народа"

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Новая утечка зараженной воды из резервуара аварийного блока АЭС "Фукусима-1" ставит под сомнение способность Японии контролировать ситуацию. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Новая утечка загрязненной радиоактивными веществами воды, хранящейся на АЭС "Фукусима-1", усиливает подозрения международного сообщества в некомпетентности управления процессом [утилизации зараженной воды] японской компанией Tokyo Electric Power Company и неэффективности надзора со стороны японского правительства", - отметил официальный представитель МИД КНР.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что "китайская сторона вновь призывает Японию признать законные опасения международного сообщества и японского народа" в связи с планами сбросить воду с аварийной АЭС в океан.

Ранее Tokyo Electric Power Company подтвердила утечку воды с аварийного блока АЭС "Фукусима-1". Сообщается, что инцидент вызван повреждением шланга, используемого для перекачки воды. Вода не вышла за пределы заградительного барьера, подчеркнула компания.