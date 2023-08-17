Пленный ВСУ сообщил о гибели многих военных из-за проблем с эвакуацией раненых с передовой

Военнослужащий 81-й аэромобильной бригады ВСУ Роман Левко рассказал, что его подразделение постоянно испытывало нехватку продовольствия

ЛУГАНСК, 17 августа. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезно увеличивает отсутствие медицинской эвакуации раненых с передовых позиций. Об этом рассказал военнослужащий 81-й аэромобильной бригады ВСУ Роман Левко, попавший в плен к военным 2-го армейского корпуса Южной группировки войск в районе Белогоровки ЛНР.

"Каждый день был артобстрел: много раненых, в основном были тяжелораненые. Эвакуации практически не было. Те, кто не доживал с теми ранениями, приходилось их там закапывать (на поле боя - прим. ТАСС) - так начальство говорило. Объявляли их там пропавшими без вести", - сказал он на видеозаписи, предоставленной ТАСС группой военно-гражданского взаимодействия 2-го армейского корпуса.

Левко рассказал, что его подразделение постоянно испытывало нехватку продовольствия - в жаркие дни были проблемы с подвозом воды, не хватало еды и боеприпасов. По его словам, боевые задачи на линии соприкосновения десантники 81-й бригады ВСУ выполняли с вооружением советского производства. "Может, у кого и было иностранное вооружение, но в нашем подразделении было советское. <…> Иностранное вооружение было у наемников. Они сами с этим приезжали, нам этого не давали", - сообщил он.

По словам Левко, в плен он сдался добровольно после того, как офицеры ВСУ отправили его группу штурмовать ранее утраченные ими позиции под Белогоровкой без разведки местности и поддержки артиллерии. "Штурм проходил, можно сказать, без огневой поддержи, без разведки. <…> Мы начали штурм, запрашивали у нашего командования огневую поддержку - артиллерию, минометы. Но ее не дождались. Нас засек квадрик (квадрокоптер - прим. ТАСС). Тогда нас начали накрывать с артиллерии и еще с чего-то. Четыре человека, которые с нами шли, сразу задвухвостились (погибли - прим. ТАСС) Мне повезло больше - я сдался в плен", - сказал он.