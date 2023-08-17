Таиланд и Китай начали вторые совместные учения вооруженных сил в 2023 году

По данным Global Times, основной задачей сухопутных тренировочных мероприятий станет "укрепление сотрудничества двух стран в сфере обороны" и "повышение эффективности ВС в борьбе с терроризмом"

БАНГКОК, 17 августа. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) и Вооруженные силы Королевства Таиланд проводят совместные учения Joint Strike 2023 в провинции Лопбури. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По ее информации, вторые совместные учения КНР и Таиланда в 2023 году проходят с 16 августа по 2 сентября, в них примут участие специальные подразделения обеих стран. Как отмечает газета Global Times, основной задачей сухопутных тренировочных мероприятий станет "укрепление сотрудничества двух стран в сфере обороны" и "повышение эффективности ВС в борьбе с терроризмом".

Bangkok Post также указывает, что уже 31 августа Военно-морские силы НОАК, в том числе десантные корабли-амфибии, прибудут в порт Саттахип провинции Чонбури Таиланда, чтобы провести маневры уже в рамках следующих совместных учений Blue Strike, которые пройдут с 3 по 10 сентября. Таиланд активно внедряет китайские военные технологии в свой арсенал: на вооружении королевства состоят десантные корабли-вертолетоносцы проекта 071 типа "Циньчэньшань" и боевые танки VT4. Издание со ссылкой на источники в Министерстве обороны Таиланда обращает внимание и на то, что в 2023 году серия учений "не будет широко освещаться из-за напряженности между КНР и США в Южно-Китайском море".

Первые военные тренировочные мероприятия между двумя странами состоялись 9-21 июля, ими стали воздушные маневры Falcon Strike, которые Китай и Таиланд проводят с 2015 года. С 2020 года их не устраивали из-за пандемии.