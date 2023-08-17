17 августа, 09:01

Президент Словакии потребовала созвать Совет безопасности из-за акции полиции в Братиславе

По сведениям агентства TASR, задержаны два сотрудника Национального управления безопасности

БРАТИСЛАВА, 17 августа. Президент Словакии Зузана Чапутова потребовала от премьер-министра республики созвать экстренное заседание национального Совета безопасности. Об этом сообщило словацкое информагентство TASR.

Причиной такой меры, уточнило агентство, стали утренние события в Братиславе, когда элитное подразделение словацкой полиции NAKA провело обыски в зданиях гражданской секретной службы SIS и Национального управления безопасности (НУБ).

По этим данным, офицеры NAKA также пытались провести обыски в домах руководителей этих двух ведомств. Поступила информация о задержании двух сотрудников НУБ.

О причинах проводимой операции официальной информации не было. 

Теги:
СловакияЧапутова, Зузана
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация