Президент Словакии потребовала созвать Совет безопасности из-за акции полиции в Братиславе

По сведениям агентства TASR, задержаны два сотрудника Национального управления безопасности

БРАТИСЛАВА, 17 августа. Президент Словакии Зузана Чапутова потребовала от премьер-министра республики созвать экстренное заседание национального Совета безопасности. Об этом сообщило словацкое информагентство TASR.

Причиной такой меры, уточнило агентство, стали утренние события в Братиславе, когда элитное подразделение словацкой полиции NAKA провело обыски в зданиях гражданской секретной службы SIS и Национального управления безопасности (НУБ).

По этим данным, офицеры NAKA также пытались провести обыски в домах руководителей этих двух ведомств. Поступила информация о задержании двух сотрудников НУБ.

О причинах проводимой операции официальной информации не было.