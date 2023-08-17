17 августа, 09:18
Попытка госпереворота в Нигере

Air France продлила до конца августа отмену рейсов в Мали и Буркина-Фасо

По сведениям радиостанции RFI, рейсы в Нигер отменили на неопределенный срок "до нового распоряжения"

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Французская авиакомпания Air France продлила до 31 августа прекращение полетов в Мали и Буркина-Фасо, рейсы в Нигер отменены на неопределенный срок "до нового распоряжения". Об этом сообщила радиостанция RFI.

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По ее данным, речь идет об отмене семи рейсов в неделю в Бамако (Мали), пяти в Уагадугу (Буркина-Фасо) и четырех в Ниамей (Нигер).

Полеты в эти страны были прекращены после переворота в Нигере, который произошел 26 июля. Правительства Буркина-Фасо и Мали 31 июля в своем заявлении выразили солидарность с народом Нигера и осудили введение ECOWAS санкций против Ниамея, указав, что такие меры лишь "усугубляют страдания народа и ставят под угрозу дух панафриканизма". Оба государства предупредили, что будут считать любую военную интервенцию в Нигер объявлением войны им самим. 

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Буркина-ФасоМалиНигерФранцияПопытка госпереворота в Нигере
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