Air France продлила до конца августа отмену рейсов в Мали и Буркина-Фасо

По сведениям радиостанции RFI, рейсы в Нигер отменили на неопределенный срок "до нового распоряжения"

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Французская авиакомпания Air France продлила до 31 августа прекращение полетов в Мали и Буркина-Фасо, рейсы в Нигер отменены на неопределенный срок "до нового распоряжения". Об этом сообщила радиостанция RFI.

По ее данным, речь идет об отмене семи рейсов в неделю в Бамако (Мали), пяти в Уагадугу (Буркина-Фасо) и четырех в Ниамей (Нигер).

Полеты в эти страны были прекращены после переворота в Нигере, который произошел 26 июля. Правительства Буркина-Фасо и Мали 31 июля в своем заявлении выразили солидарность с народом Нигера и осудили введение ECOWAS санкций против Ниамея, указав, что такие меры лишь "усугубляют страдания народа и ставят под угрозу дух панафриканизма". Оба государства предупредили, что будут считать любую военную интервенцию в Нигер объявлением войны им самим.