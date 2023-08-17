СМИ: Швеция повысит уровень террористической угрозы

Его поднимут до четвертого из пяти, сообщила газета Dagens nyheter

СТОКГОЛЬМ, 17 августа. /ТАСС/. Уровень террористической угрозы в Швеции будет повышен с третьего до четвертого из пяти. Об этом сообщает газета Dagens nyheter.

О таком решении, по информации издания, будет сообщено позднее в четверг на пресс-конференции.

Уровень угрозы повышается после акций с сожжением Корана, это происходит впервые с 2016 года. Оценку необходимости принятия этой меры дает Национальный центр оценки террористической угрозы (NCT). В него входят эксперты Службы военной разведки, полиции безопасности (СЕПО), управления защиты населения. Затем СЕПО принимает решение о необходимости повышения на основе оценки NCT. Сейчас такое решение принято, сообщает издание.

Летом в Швеции прошло несколько демонстраций с сожжением Корана. Эти акции вызвали резко негативную реакцию населения и властей мусульманских стран. После проведения манифестаций против организаторов возбуждены дела о разжигании вражды.