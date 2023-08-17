По подозрению в соучастии в теракте в Ширазе задержали 20 человек

Главный судья провинции Фарс отметил, что нападавший пока не демонстрирует никаких признаков раскаяния в содеянном

ТАСС, 17 августа. Силы безопасности Ирана задержали по меньшей мере 20 человек, подозреваемых в соучастии в теракте, который произошел в мавзолее Шах-Черах в Ширазе (юго-запад исламской республики). Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на главного судью провинции Фарс, где расположена святыня.

По его словам, задержаны все, кто мог сыграть даже малейшую роль в организации теракта. На следующей неделе основным подозреваемым будет предъявлено обвинение.

Чиновник также отметил, что нападавший - 25-летний гражданин Таджикистана Рахматулла Нурузов - пока не демонстрирует никаких признаков раскаяния в содеянном. В среду Tasnim со ссылкой на источники информировало, что он проходил подготовку в лагерях запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане.

13 августа иранское агентство IRNA сообщило, что в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз в провинции Фарс произошел теракт. По сведениям Tasnim, двое боевиков попытались проникнуть на территорию мечети. Один из них открыл огонь из автомата по находящимся в мавзолее людям и вскоре после нападения был задержан силами безопасности. По последним данным, в результате атаки погиб один человек, восемь получили ранения.