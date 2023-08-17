17 августа, 09:31
Попытка госпереворота в Нигере

Эксперт считает, что военная интервенция в Нигер может нанести ущерб ECOWAS

По словам научного сотрудника нидерландского института международных отношений Clingendael Эндрю Лебовича, "у ECOWAS мало рабочих вариантов", особенно если учитывать, что мятежники "пока не собираются уступать давлению извне"

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Военная операция государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Нигере может нанести серьезный ущерб организации. Такое мнение агентству Associated Press выразил научный сотрудник нидерландского института международных отношений Clingendael Эндрю Лебович.

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"Интервенция может иметь неприятные последствия и навредить организации, а неспособность добиться никаких уступок [от мятежников] может политически ослабить сообщество в и без того нестабильное время", - заявил Лебович. По его словам, "у ECOWAS мало рабочих вариантов", особенно если учитывать, что мятежники "пока не собираются уступать давлению извне". Агентство отмечает, что застой в переговорах и нерешенный вопрос об интервенции ECOWAS выгодны мятежникам, которые "укрепляют свою власть".

Встреча начальников генеральных штабов вооруженных сил государств ECOWAS по вопросу военной операции против мятежников, совершивших государственный переворот в Нигере, проходит 17-18 августа в столице Ганы - городе Аккра. Ожидается, что в ходе встречи будет обсуждаться возможная интервенция в Нигер, однако некоторые члены организации настаивают на дипломатическом варианте решения конфликта. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
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