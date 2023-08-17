Литва в августе проведет комплексные учения по сценариям нового плана прикрытия границы

Учения в рамках плана по прикрытию границ с Белоруссией предварительно запланировали на 25 августа

ВИЛЬНЮС, 17 августа. /ТАСС/. Литва в августе проведет учения пограничной службы, армии, а также других структур, включенных в новый план прикрытия границы с Белоруссией. Об этом заявила журналистам министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Одним из сценариев августовских учений будет обеспечение защиты границы от нелегальной миграции. Предстоит также отработка реакции на вероятные гибридные военные угрозы", - сказала она.

По словам главы МВД, важно проверить уровень взаимодействия сотрудников пограничного ведомства и военных. "Ставится задача добиться эффективного взаимодействия по обеспечению государственной безопасности", - отметила Билотайте.

К учениям, которые предварительно намечены на 25 августа, Литва хотела бы привлечь коллег из Латвии, Польши и Эстонии, однако форма их участия не уточняется.

Правительство Литвы в начале июля утвердило план прикрытия границы, предусматривающий привлечение армии и адаптированный к новым угрозам. Он предоставляет возможности более гибко реагировать на изменение ситуации, предусмотреть условия дислокации на границе армии и добровольческих подразделений, а также позволяет избежать дополнительных согласований при автоматическом запуске механизма этих мер.

План оговаривает порядок действий при введении усиленного режима охраны государственной границы Литвы, часть которой является внешней границей Евросоюза.