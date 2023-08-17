Эксперт считает, что вторжение ECOWAS в Нигер становится менее вероятным с каждым днем

Это объясняется логистическими проблемами такой операции, отсутствием единства внутри сообщества и поддержкой, которую оказывает население пришедшим к власти военным, отметил гендиректор Камерунского информационного агентства Ксавье Мессе а Тиати

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Вероятность проведения военных действий силами Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) против мятежников в Нигере с каждым днем представляется все менее реальной. Это объясняется логистическими проблемами такой операции, отсутствием единства внутри ECOWAS и неослабевающей поддержкой, которую оказывает население Нигера пришедшим к власти военным, заявил ТАСС генеральный директор Камерунского информационного агентства (КИА) Ксавье Мессе а Тиати.

"Угроза военного вмешательства ECOWAS в события в Нигере становится все менее вероятной с каждым днем, - сказал он. - Эту идею поддерживает далеко не большинство государств - членов ECOWAS, из 15 стран только 5 подтвердили намерение участвовать в интервенции - Сенегал, Кот-д'Ивуар, Гвинея-Бисау, Бенин и Нигерия. 8 выступают за поиск путей дипломатического урегулирования. Среди пяти готовых идти на войну лишь Нигерия и Бенин граничат с Нигером. Трем другим для доставки своих солдат в Ниамей придется использовать авиацию, поскольку их не пропустят через свою территории Гвинея, Буркина-Фасо или Мали, которые выступают против войны. Чад, обладающий внушительным военным потенциалом, не входит в ECOWAS. Его президент Махамат Идрисc Деби Итно настроен против военного решения кризиса в Нигере".

"И, конечно, военная операция ECOWAS против Нигера не сможет пройти без поддержки 1,5 тыс. французских военнослужащих, расквартированных на базе в Ниамее, и примерно 800 американцев, также находящихся на своей базе в Нигере, - отметил руководитель КИА. - Особенно важна логистическая и финансовая поддержка Франции, располагающей к тому же обширными разведывательными возможностями".

Отношение африканцев

"Африканцы хорошо знают, что именно Франция стоит за теми странами, которые проповедуют войну против Нигера, - указал глава агентства. - Уже много дней религиозные лидеры Мали, Того и Нигерии предупреждают об опасностях военной акции. При этом в самом Нигере население оказывает военным твердую поддержку".

"Военные Нигера выступили против президента Мохамеда Базума, будучи уверенными, что он их не уважает, ни во что не ставит, - сказал руководитель КИА. - Они даже больше доверяют находящимся в Ниамее французским военнослужащим, чем собственному президенту. С другой стороны, на них возымели большое воздействие решительные заявления в пользу африканского единства, с которыми выступило военное руководство Мали, Гвинеи и Буркина-Фасо, очень популярное у населения своих стран. Военные Нигера захотели последовать их примеру. Самое главное - африканцы больше не согласны терпеть вопиющую несправедливость политики, которую Франция проводила по отношению к ним более 60 лет. Военные в Нигере считают, что в силах остановить эту политику".

Будущее Транссахарского газопровода

"После переворота 26 июля в Нигере многие аналитики высказывались в пользу того, что проект транссахарского газопровода Нигерия-Нигер-Алжир будет сразу же приостановлен из-за политической нестабильности в этой стране, с одной стороны, с другой - из-за роста напряженности в разных регионах, которые он пересекает, - отметил глава агентства. - Речь идет о дельте Нигера, где оживились исламские экстремисты, а также о регионе Сахеля, где вновь дают о себе знать повстанцы-туареги. И те, и другие регулярно нападают на объекты энергетической инфраструктуры".

Соглашение о строительстве Транссахарского газопровода протяженностью 4 тыс. км для транспортировки газа из Нигерии в Алжир через Нигер было подписано властями трех стран еще в 2009 году. Однако реализация проекта неоднократно откладывалась, в том числе из-за деятельности повстанческого Движения за освобождение дельты Нигера. На момент заключения соглашения суммарный объем инвестиций в проект оценивался в $10 млрд.

В июле 2022 года на фоне энергетического кризиса в Европе Алжир, Абуджа и Ниамей подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий возобновление работы над проектом Транссахарского газопровода. Его планируемая мощность составляет 30 млрд куб. м в год.