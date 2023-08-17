В ООН заявили, что отмена образования на русском в Эстонии противоречит правам человека

Эксперты также обеспокоены воздействием положений эстонского закона на русскоязычное население, так как они "фактически упразднили язык меньшинства как средство обучения"

ЖЕНЕВА, 17 августа. /ТАСС/. Закон о переводе образовательной системы Эстонии на государственный язык фактически делает невозможным получение образования на русском языке в стране и не соответствует международным документам в области прав человека. Об этом говорится в заявлении группы экспертов ООН, опубликованном на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"Отменяя обучение на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах, новый закон серьезно ограничивает обучение на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека", - заявили эксперты.

Они подчеркивают, что законодательные нормы вводят "ограничительные и потенциально дискриминационные меры, затрагивающие права этнических и языковых меньшинств в сфере образования". Эксперты также обеспокоены воздействием положений эстонского закона на русскоязычное население, так как они "фактически упразднили язык меньшинства как средство обучения".

Парламент Эстонии в декабре 2022 года утвердил закон, устанавливающий порядок перевода всей системы образования в стране на эстонский язык. С 2024 по 2025 год на государственный язык переведут детские сады и начальные классы школ, до 2029-2030 года доля уроков на эстонском должна будет составлять не менее 60%. Полный переход школ на эстонский язык намечен на 2030-2031 года, на выпускные классы эта практика будет распространена не позднее 2032-2033 годов. С 2024 года от педагогов будут требовать владения эстонским на уровне С1. С этого же года школы смогут "заниматься проведением учебной и воспитательной деятельности на отличном от эстонского языке" лишь по особому разрешению правительства. В случае согласия властей перевод класса на эстонский может быть отложен на один год.

В разных регионах Эстонии работают 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах республики обучаются свыше 20% всех школьников страны. Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александр Волгарев призвал организацию держать на контроле вопрос положения русского языка в Эстонии на фоне попыток властей республики вытеснить его из сферы образования.