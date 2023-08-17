В Бундестаге заявили, что ПРО Arrow 3 станет частью европейской системы ПВО

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман отметила, что это первая система противоракетной обороны, которая работает на высоте 100 км

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) приветствовала решение США одобрить поставку израильской системы ПРО Arrow 3 военным ФРГ, отметив, что она станет частью европейской системы противовоздушной обороны (ПВО).

"Она [система ПРО Arrow 3] будет готова к использованию к концу 2025 года и по нашей инициативе станет частью европейской системы противовоздушной обороны", - заявила Штрак-Циммерман агентству DPA, добавив, что "очень рада" решению США. Она отметила, что это первая система противоракетной обороны, которая работает на высоте 100 км. "Это поможет защитить Германию и соседние страны от воздушных атак в будущем", - резюмировала глава комитета Бундестага.

Ранее Минобороны Израиля сообщило, что Вашингтон одобрил поставку из Израиля германским военным израильской системы ПРО Arrow 3. В оборонном ведомстве отметили, что система Arrow 3 разработана и производится совместно с США, поэтому ее экспорт зависит от одобрения правительства США.

Бюджетный комитет и комитет Бундестага по обороне проголосовали за покупку системы ПРО в июне. Ожидается, что расходы составят чуть менее €4 млрд. Денежные средства будут профинансированы из специального фонда для модернизации Бундесвера размером в €100 млрд, средства из которого должны быть направлены на инвестиции и проекты в области вооружений.

В апреле стало известно, что военные ведомства Израиля и Германии совместно с концерном Israel Aerospace Industries начали переговоры о подготовке соглашения по поставке германским военным израильской системы ПРО Arrow 3.