Курдские силы объявили о ликвидации одного из ключевых главарей ИГ в Ракке

В доме, где укрывался Ибрагим аль-Али, известный также как "Абу Муджахид", обнаружили оружие и боеприпасы, а также средства связи

БЕЙРУТ, 17 августа. /ТАСС/. Курдские "Силы демократической Сирии" (СДС) объявили о ликвидации одного из значимых главарей террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка в Сирии.

Согласно заявлению СДС, содержание которого приводит курдское агентство Hawar (ANHA), "бойцы подразделений по борьбе с терроризмом СДС в сотрудничестве с силами международной коалиции и антитеррористической службы Иракского Курдистана (автономный регион на севере Ирака - прим. ТАСС) провели спецоперацию в центре города Ракка", в результате которой был ликвидирован один из ключевых главарей ИГ по имени Ибрагим аль-Али, известный также как "Абу Муджахид". Отмечается, что в доме, где укрывался игиловец, были обнаружены оружие и боеприпасы, а также средства связи.

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими СДС, которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. В конце 2019 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих. Одной из главных их задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны.