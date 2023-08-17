Эксперт считает, что страны БРИКС стали движущей силой изменения мирового порядка

Однако для реальных изменений их международного влияния пока недостаточно, отметил глава Исследовательского института внешней политики при Шанхайской академии международных исследований Ню Хайбинь

ШАНХАЙ, 17 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в определенной степени выступают новой движущей силой реформирования существующего мирового порядка и глобального управления, однако для реальных изменений их международного влияния пока недостаточно. Такое мнение высказал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС глава Исследовательского института внешней политики при Шанхайской академии международных исследований Ню Хайбинь.

"Поскольку страны БРИКС включают также Бразилию, Индию и ЮАР, которые находятся вне рамок существующего порядка, то в некоторой степени страны БРИКС выступают движущей силой, а вернее новой формирующейся силой реформирования существующего международного порядка и глобального управления", - сказал эксперт.

Эта новая формирующаяся сила, указал он, также имеет стремление к реформированию того порядка, в котором через такие институты, как МВФ, Всемирный банк и НАТО доминируют США и Европа. "Полагаю, что сотрудничество в рамках БРИКС также является дополнительным механизмом к существующему международному порядку и глобальному управлению. Потому что, хотя у этих стран есть желание изменить и реформировать существующий порядок, но в силу своих возможностей их международное влияние все еще относительно ограничено", - полагает эксперт.

Ученый указал в связи с этим на то, что в самом БРИКС, в частности, пока нет четкого консенсуса по поводу получения Бразилией, Индией и ЮАР постоянных мест в СБ ООН. Кроме того, несмотря на попытки стран БРИКС продвигать реформы в МВФ и Всемирном банке, решения по ключевым вопросам в этих структурах все еще остаются в руках США и Европы. В то же время, считает Ню Хайбинь, страны объединения могли бы найти консенсус по ряду вопросов, связанных с безопасностью в Центральной Азии, а также в том, что касается продвижения устойчивого развития, в том числе, через созданный странами объединения Новый банк развития.

"Поэтому, я полагаю, что изменение мирового порядка в конечном счете будет зависеть от изменения соотношения сил на международной арене", - сказал эксперт, добавив, что это долгосрочный процесс. "Нынешнее влияние стран БРИКС на международный порядок по-прежнему заключается в том, что они выступают в качестве новой силы для продвижения реформ, но они не являются тем, что может подорвать или заменить международный порядок", - полагает эксперт.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества республики Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС обсудят на саммите вопрос расширения организации. По ее словам, формальные заявки на вступление в объединение подали 23 страны.