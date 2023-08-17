На Украине заявили о готовности принять более 30 тыс. паломников на иудейский Новый год

Глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский уверен, что "все службы, которые вовлечены в организацию мероприятий, связанных с ежегодным паломничеством, сделают все необходимое"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Украина готова принять более 30 тыс. паломников, ежегодно приезжающих в Умань на празднование Рош ха-Шана. Об этом по итогам межведомственного совещания сообщили в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести.

"О готовности принять более 30 тыс. паломников проинформировали представители городской и областной власти, силовых структур, пограничники, дипломаты, таможенники, - говорится на сайте службы. - Первоочередные вопросы, которые решаются - это порядок въезда и регистрации, обеспечение безопасности паломников, благоустройство микрорайона, условия проживания, питания паломников, создание им достойных условий для выражения своих религиозных чувств". Глава ведомства Виктор Еленский выразил уверенность, что "все службы, которые вовлечены в организацию мероприятий, связанных с ежегодным паломничеством, сделают все необходимое".

Он добавил, что в этом году для паломников-хасидов организовали сайт и горячую линию, через которую происходит информирование об особенностях паломничества, правилах пребывания.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выступил с утверждением, что украинские власти рассматривают возможность приостановки действия упрощенного визового режима с Израилем. Он назвал в качестве одной из причин нехватку средств ПВО, упрекнув Израиль в нежелании их поставлять. По его словам, это якобы не позволяет обеспечить безопасность израильских паломников-хасидов. Однако спустя несколько дней глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с израильским коллегой Эли Коэном, в ходе которого заверил, что Киев не будет отменять такой режим для израильтян. В свою очередь Коэн обещал Кулебе, что израильская сторона решит проблему с медстраховками для украинских беженцев в Израиле.

В Умани Черкасской области находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, которую ежегодно посещают десятки тысяч верующих евреев. Это паломничество приурочено к празднику Рош ха-Шана - иудейскому Новому году, который в этом году отмечают с 15 по 17 сентября.