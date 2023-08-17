СМИ: талибы начали операцию против сил сопротивления на северо-востоке Афганистана

По данным Hasht-e Subh, в последние недели наблюдается рост числа нападений повстанческих группировок на сторонников "Талибана"

ТАСС, 17 августа. Сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) начали военную операцию против повстанческой группировки "Фронт национального сопротивления" (ФНС) в провинции Бадахшан на северо-востоке страны. Об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на источники.

По их информации, операция стартовала 12 августа. На данный момент в центральную часть провинции стянута группировка талибов численностью не менее 800 человек. В результате последних боестолкновений талибы убили не менее трех сторонников ФНС, взяли в плен еще двух. Представители сил сопротивления пока не прокомментировали эту информацию.

Издание отмечает, что в последние недели наблюдается рост числа нападений повстанческих группировок на сторонников "Талибана".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в северо-восточном регионе движение сопротивления. На данный момент в Афганистане действуют два крупнейших отряда сопротивления: "Фронт национального сопротивления" (базируется на севере и северо-востоке страны) и "Фронт освобождения Афганистана" (как правило, действует в южных районах, однако в последнее время его сторонники начали совершать вылазки и на севере страны).