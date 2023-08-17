В Литве указали на необходимость готовности к закрытию границы с Белоруссией

Главы МВД стран Балтии и Польши проведут совещание по этому вопросу 28 августа в Варшаве, отметила руководитель литовского ведомства Агне Билотайте

ВИЛЬНЮС, 17 августа. /ТАСС/. Литва должна быть готова к тому, чтобы по договоренности с другими странами региона одновременно с ними полностью закрыть границу с Белоруссией. Об этом заявила журналистам министр внутренних дел республики Агне Билотайте.

"Необходимо подготовиться к альтернативному решению по охране границы, наметить, какие действия должна предпринять Литва для того, чтобы быть готовой вместе с региональными партнерами синхронно закрыть границу с Белоруссией", - сказала она.

Министр напомнила, что главы МВД стран Балтии и Польши проведут совещание по этому вопросу 28 августа в Варшаве.

Пока правительство Литвы решило приостановить с 18 августа работу двух из шести контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией. Премьер-министр Ингрида Шимоните назвала избыточной инфраструктуру КПП на белорусском направлении. В начале августа президент Гитанас Науседа не исключил полного закрытия границы с Белоруссией из-за присутствия там ЧВК "Вагнер". По его мнению, прежде всего необходимо выработать алгоритмы того, что будет делаться в координации с Польшей и Латвией.