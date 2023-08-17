В НКО указали, что Трамп хранит почти $3 млн в криптовалюте

По сведениям портала CoinDesk, ранее бывший президент США сообщал о цифровых активах на сумму $500 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп владеет криптовалютой на сумму почти $3 млн. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении некоммерческой организации Citizens for Responsibility and Ethics ("Граждане за ответственность и этику").

По ее данным, в криптовалютном кошельке Трампа по состоянию на начало августа хранились $2,8 млн. Как информирует портал CoinDesk, ранее Трамп сообщал о цифровых активах на сумму $500 тыс. Портал напоминает, что, будучи президентом США, Трамп заявлял, что он "не фанат" криптовалюты и считает, что "это не деньги".

По данным CoinDesk, бывший президент США заработал $4,8 млн на продаже невзаимозаменяемых токенов NFT со своим изображением - Trump Digital Collectible Cards.

В декабре 2022 года Трамп выпустил ограниченную линейку коллекционных карточек в формате NFT. На них был изображен сам 45-й президент США в разных образах. Цена одной карточки, по словам бывшего американского президента, составляла $99, а вся коллекция была продана "за несколько часов".

NFT - вид криптографиеских токенов, каждый из которых выпущен в единственном экземпляре и не может быть заменен аналогом.