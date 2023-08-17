Новый посол Сингапура в Москве вручил замглавы МИД РФ копии верительных грамот

Как отметили в ведомстве, стороны обсудили актуальные вопросы российско-сингапурского сотрудничества в различных областях

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин принял назначенного посла Сингапура в Москве Марка Нео, который вручил ему копии верительных грамот.

"17 августа заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин принял назначенного посла Республики Сингапур в Российской Федерации Марка Нео, который вручил копии своих верительных грамот", - говорится в сообщении дипведомства.

В МИД РФ отметили, что в ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-сингапурского сотрудничества в различных областях.