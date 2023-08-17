Еврокомиссия не комментирует предстоящий уход первого заместителя фон дер Ляйен

Как заявил представитель ЕК Тим Макфи, Франс Тиммерманс пока не подавал в отставку и не просил электорального отпуска

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не комментирует предстоящий уход первого заместителя председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен голландца Франса Тиммерманса, который возвращается на политическую арену своей страны. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге в Брюсселе.

"Мы пока ничего не можем сказать об этом. Первый заместитель Тиммерманс пока не подавал в отставку и не просил электорального отпуска", - заявил он.

11 августа нидерландские Партия труда и "Зеленые левые" выдвинули Тиммерманса на пост своего лидера в преддверии предстоящих в ноябре внеочередных парламентских выборов, которые состоятся после произошедшего в стране политического кризиса.

Тиммерманс, находящийся в плановом отпуске, пока не сделал никаких заявлений на эту тему, однако подобные политические объявления по существующей в западноевропейских странах политической традиции не делаются без согласования с кандидатом. Голландец является вторым лицом в Еврокомиссии и отвечает за реализацию зеленой политики Евросоюза.

Обычно в случае участия члена ЕК в выборах в своей стране Еврокомиссия предоставляет ему неоплачиваемый "электоральный отпуск" до выборов, а после выборов меняет его на другого представителя той же страны. Еврокомиссары нередко покидают ЕК до завершения своего мандата, особенно ближе к концу пятилетнего срока работы Еврокомиссии, который в случае команды фон дер Ляйен истекает в октябре 2024 года. При этом уход второго лица в ЕК до истечения его полномочий - крайне редкая ситуация.