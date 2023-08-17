Парламент Швеции одобрил передачу Украине пакета военной помощи размером $314 млн

Глава Минобороны королевства Пол Йонссон ранее сообщил, что Швеция отправит боеприпасы для поставленной техники, в первую очередь для БМП CV 90

СТОКГОЛЬМ, 17 августа. /ТАСС/. Парламент Швеции проголосовал за выделение Украине нового пакета военной помощи в размере 3,4 млрд крон ($314 млн). Об этом сообщается в пресс-релизе законодательного органа.

"Риксдаг дал согласие на безвозмездную передачу Украине дополнительной оборонной техники <...> в виде запасных частей и предметов первой необходимости на сумму не более 1,1 млрд шведских крон, а также в виде боеприпасов и компонентов боеприпасов, оборудования для разминирования и транспортных средств на сумму не более 2,15 млрд крон", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил на пресс-конференции министр обороны королевства Пол Йонссон, Швеция отправит боеприпасы для ранее поставленной шведской техники, в первую очередь для БМП CV 90. Это также запчасти для CV 90, танка Strv 122 и артиллерийского орудия Archer. Кроме того, Швеция направит транспортные и аварийно-спасательные средства, технику для разминирования.

Кроме того, принято решение о продаже США ракет Rb99 средней дальности класса "воздух - воздух", производимых в Швеции по американской лицензии, с правом последующей передачи Украине. В этом случае американская сторона предложит Швеции более современную версию таких ракет.

С февраля 2022 года Швеция выделила Украине поддержку на сумму 22 млрд крон ($2,16 млрд), из которых 17 млрд ($1,67 млрд) - военная помощь.