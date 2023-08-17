Премьер Словакии отказался созвать Совбез по требованию президента республики

Людовит Одор отметил, что не хочет "совершать преждевременные поступки"

БРАТИСЛАВА, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Людовит Одор отказался созвать экстренное заседание Совета безопасности, на чем 17 августа настаивала президент республики Зузана Чапутова. Об этом сообщает словацкое информагентство TASR.

"Пока у нас нет полной информации о произошедшем, мы не хотим совершать преждевременные поступки", - сказал глава правительства.

Утром в четверг элитное подразделение словацкой полиции NAKA провело обыски в зданиях гражданской секретной службы SIS и Национального управления безопасности (НУБ).

По этим данным, офицеры NAKA также пытались провести обыски в домах руководителей двух этих ведомств. Поступила информация о задержании двух сотрудников НУБ.

По данным словацких СМИ, силовая акция NAKA стала ответом на проводимые в отношении ее сотрудников расследования и попытки дискредитации элитного полицейского подразделения со стороны спецслужб.