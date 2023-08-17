ECOWAS заявило о готовности к интервенции в Нигер в случае провала дипломатических усилий

Как отметил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель-Фатау Мусах, ECOWAS восстановит конституционный строй в республике всеми доступными способами

РАБАТ, 17 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) готово к военному вмешательству в ситуацию в Нигере в случае, если дипломатические усилия не увенчаются успехом. Об этом заявил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах в ходе проходящей в Гане встречи начальников генштабов ВС государств ECOWAS.

"Объединенный контингент ECOWAS готов к военному вмешательству в [ситуацию] в Нигере, если дипломатические усилия потерпят фиаско", - цитирует Мусаха телеканал Al Jazeera. Мусах добавил, что страны сообщества по-прежнему не отказываются от дипломатических путей решения проблемы. Однако, по словам Мусаха, захватившие власть в Нигере мятежники лишь "делают вид, что готовы к переговорам".

Он добавил, что ECOWAS восстановит конституционный строй в Нигере всеми доступными способами.