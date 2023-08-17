На Украине передали в суд дело против Пасечника

Врио главы ЛНР обвиняется в "совершении действий с целью изменения границ Украины", в частности, в связи с проведением референдума о вхождении республики в состав России и подписанием соответствующего документа

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Дело против врио главы ЛНР Леонида Пасечника, которого украинские власти обвиняют в ряде преступлений "против основ нацбезопасности", передано в суд. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины.

"Направили в суд обвинительный акт в отношении <...> главы ЛНР", - отмечается в Telegram-канале ведомства.

По его данным, Пасечник обвиняется в "совершении действий с целью изменения границ Украины", в частности, в связи с проведением референдума о вхождении ЛНР в состав России и подписанием соответствующего документа.

В офисе генпрокурора не назвали фамилию обвиняемого, но указали, что он руководит ЛНР с 2018 года по настоящее время.

В 2019 году украинская Генпрокуратура уже выдвигала в адрес Пасечника обвинения в действиях, нацеленных на изменение конституционного строя Украины, и посягательствах на ее территориальную целостность. На Украине с мая 2021 года против него введли санкции. Сам Пасечник неоднократно заявлял, что не боится санкций Киева, которые являются лишь подтверждением его хорошей работы.

С 2014 года, после госпереворота на Украине, Пасечник перешел на сторону народного ополчения ЛНР. 9 октября 2014 года назначен министром государственной безопасности республики.11 ноября 2018 года одержал победу на выборах главы ЛНР. После вхождения республики в состав России был назначен врио главы региона.