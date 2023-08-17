Президент Узбекистана освободил от должности главу своей администрации

Шавкат Мирзиёев подписал указ о назначении Сардора Умурзакова на должность советника президента по особым поручениями

ТАШКЕНТ, 17 августа. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о назначении Сардора Умурзакова на должность советника президента по особым поручениями и в связи с этим освободил его от должности главы администрации президента Узбекистана. Об этом сообщил пресс-секретарь Мирзиёева Шерзод Асадов.

"Указом Президента Республики Узбекистан Умурзаков Сардор Уктамович назначен на должность советника Президента Республики Узбекистан по особым поручениям и в связи с этим освобожден от должности руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан", - написал Асадов в своем Telegram-канале.