17 августа, 11:18

Президент Узбекистана освободил от должности главу своей администрации

Шавкат Мирзиёев подписал указ о назначении Сардора Умурзакова на должность советника президента по особым поручениями

ТАШКЕНТ, 17 августа. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о назначении Сардора Умурзакова на должность советника президента по особым поручениями и в связи с этим освободил его от должности главы администрации президента Узбекистана. Об этом сообщил пресс-секретарь Мирзиёева Шерзод Асадов.

"Указом Президента Республики Узбекистан Умурзаков Сардор Уктамович назначен на должность советника Президента Республики Узбекистан по особым поручениям и в связи с этим освобожден от должности руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан", - написал Асадов в своем Telegram-канале. 

Теги:
УзбекистанМирзиёев, Шавкат Миромонович
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