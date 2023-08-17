Белорусская таможня усилит смены на границах с Литвой и Латвией

Решение приняли в связи с приостановкой Литвой с 18 августа работы двух пограничных пунктов пропуска

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Белорусская таможня в связи с решением Литвы о приостановке с 18 августа работы двух пограничных пунктов пропуска усилит смены на КПП на литовской и латвийской границах. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.

"С 00:00 18 августа вступает в силу очередная недружественная мера литовской стороны - закрываются для движения литовские пункты пропуска, сопредельные с белорусскими "Лоша" и "Видзы". <...> Прогнозируется, что транспортные потоки из закрытых пунктов пропуска переориентируются на белорусско-литовские "Каменный Лог" и "Котловка", белорусско-латвийский "Урбаны". Соответственно, нагрузка на данные пункты пропуска возрастет. <...> Белорусской таможней, в свою очередь, будут предприняты все возможные меры по минимизации вредных последствий от принятых литовских решений, в том числе по созданию условий для пересечения границы и усилению таможенных смен в этих трех пунктах пропуска", - говорится в сообщении.

Правительство Литвы 16 августа приняло решение о приостановке с 18 августа "в связи с геополитической обстановкой и для сокращения угроз национальной безопасности" работы пунктов пропуска "Шумскас" (сопредельный белорусский - "Лоша") и "Тверячюс" ("Визды").

В Минске действия Литвы назвали очередным неконструктивным и недружественным шагом. Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил ТАСС о том, что озвученные Вильнюсом обоснования приостановки деятельности пунктов пропуска не соответствуют истинным причинам такого решения. По его словам, в действительности литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток в Белоруссию литовцев, пользующихся правом безвизового въезда, введенного Минском для жителей Литвы, Латвии и Польши. Бычковский указал на то, что в связи с закрытием пунктов пропуска очереди увеличатся не только на литовском направлении, перераспределение нагрузки на другие маршруты приведет к задержкам в оформлении и длительному ожиданию пересечения границы.

В середине февраля Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о получении уведомления об одностороннем прекращении литовской службой охраны госграницы взаимодействия с белорусскими таможенными и пограничными службами по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. В середине января правительство Литвы приняло решение о денонсации подписанного в 2006 году договора с Белоруссией о принципах приграничного сотрудничества.

В настоящее время на белорусско-литовской границе работают шесть автодорожных пунктов пропуска, на границе с Латвией - два.