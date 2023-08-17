Таджикистан утвердил соглашение с Россией о пенсионном обеспечении

Оно регулирует процесс выплат

ДУШАНБЕ, 17 августа. /ТАСС/. Правительство Таджикистана утвердило административное соглашение с Россией о пенсионном обеспечении, которое регулирует процесс выплат. Об этом ТАСС сообщили в Агентстве социального страхования и пенсий при правительстве Таджикистана.

"Правительство Республики Таджикистан утвердило соглашение между Агентством социального страхования и пенсии при правительстве Республики Таджикистан и Министерством труда и социальной защиты РФ по реализации договора между Республики Таджикистан и РФ о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения", - сообщили в ведомстве.

Административное соглашение подписано в марте в Душанбе в ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина, при подписании также присутствовал премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. Заключение этого соглашения предусмотрено договором между двумя странами от 2021 года о пенсионном обеспечении, оно регулирует конкретные аспекты его реализации.

Само соглашение, в частности, предусматривает, что граждане Таджикистана и РФ могут обратиться в госорганы одной из двух стран, где они фактически проживают, для назначения пенсии, выбирать законодательство страны, на основе которого они будут получать пенсию. Также соглашение регулирует вопросы перевода денег для выплат пенсий между странами, в том числе конвертации валют, доставки выплат получателям, возврата излишних выплат, документооборота.

Ранее в агентстве по соцстрахованию и пенсиям Таджикистана отмечали, что подписание административного соглашения "соответствует национальным интересам" республики, так как благодаря ему граждане Таджикистана, работающие в России и зарегистрировавшиеся в качестве плательщиков налогов, смогут получать пенсии по законам РФ.

Россия вышла из соглашения о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения с 1 января 2023 года. В декабре прошлого года сообщалось, что в настоящее время идет заключение новых договоров, основанных на принципе пропорциональности, предусматривающего так называемый экспорт пенсий государством, в котором заработаны пенсионные права, в государство постоянного проживания гражданина. Договор с Таджикистаном о пенсионном обеспечении был ратифицирован в России в 2022 году.