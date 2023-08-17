17 августа, 12:14
Попытка госпереворота в Нигере

ЕС сохраняет небольшое дипломатическое присутствие в Нигере

Их число не разглашается "по соображениям безопасности", добавил представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Евросоюз сохраняет небольшое дипломатическое присутствие в Нигере после эвакуации оттуда своих граждан. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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"У нас остается небольшое количество сотрудников в Нигере, но мы не разглашаем их точное число по соображениям безопасности", - сказал он.

Ранее Еврокомиссия сообщала, что намерена оставить в Нигере ряд сотрудников внешнеполитической службы ЕС для "продолжения оказания гуманитарной помощи населению страны". 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
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