Многие члены ECOWAS готовы принять участие в действиях сил быстрого реагирования в Нигере

Как сообщил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах, исключение составляют страны, находящиеся под военным правлением, и Кабо-Верде

РАБАТ, 17 августа. /ТАСС/. Государства, входящие в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), за исключением тех, кто находится под властью военных, а также Кабо-Верде, готовы принять участие в силах быстрого реагирования, которые могут осуществить вмешательство в Нигер. Об этом заявил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах на проходящей в Гане встрече начальников генштабов ВС государств ECOWAS.

"Государства-члены [ECOWAS] готовы принять участие в силах быстрого реагирования, которые могут осуществить вмешательство в Нигер, за исключением стран, находящихся под военным правлением, и Кабо-Верде", - цитирует его телеканал Al Hadath.

В среду вечером Al Hadath сообщил, что ECOWAS приступило к активации своих сил быстрого реагирования с целью восстановления конституционного порядка в Нигере.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств ECOWAS ввели против Нигера жесткие санкции и потребовали от мятежников освободить Базума, пригрозив применением силы.

Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита ECOWAS в Абудже сообщил, что лидеры стран - членов объединения договорились начать военную операцию в Нигере как можно скорее.